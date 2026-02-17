Лукашенко раскрыл, в чем Беларусь отстает от развитых стран в два — три раза

Глава государства обратил внимание на то, что рост зарплат в стране опережает производительность труда (подробнее мы писали здесь). Он отметил, что правительство приостановило свое решение, связанное с соблюдением коэффициента «производительность — зарплата», который должен превышать единицу, а сейчас составляет 0,93.