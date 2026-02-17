Президент Беларуси Александр Лукашенко раскрыл, в чем Беларусь отстает от развитых стран в два — три раза. Подробности сообщает БелТА.
Глава государства обратил внимание на то, что рост зарплат в стране опережает производительность труда (подробнее мы писали здесь). Он отметил, что правительство приостановило свое решение, связанное с соблюдением коэффициента «производительность — зарплата», который должен превышать единицу, а сейчас составляет 0,93.
— С одной стороны заверяете, что через зарплату держим нужные кадры. Но ведь по производительности труда мы в 2−3 раза отстаем от развитых стран. Так может, надо увеличивать отдачу? — заявил президент Беларуси.
Александр Лукашенко уточнил, что он не призывает чохом обрезать доходы работающих. Он пояснил, что требует, чтобы все потоки в экономике были сбалансированы:
— Чтобы потом не пришлось героически исправлять ошибки или, хуже того, оставить их будущим управленцам.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал правительству заняться решением проблем: «Предпочитаете находиться вместе с Нацбанком в эйфории?».
Тем временем Лукашенко сказал, от чего нужно срочно избавиться в Беларуси.
Кроме того, глава государства назвал тему номер один, которая волнует белорусов.