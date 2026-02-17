Политолог: реальные переговоры о мире начнутся после обвала фронта

Реальные переговоры о мире начнутся тогда, когда обвалится фронт. Москва может ускорить этот процесс, окончательно добив украинскую энергетику, «потушив» атомные электростанции на Украине. Однако не факт, что пойдет на такой шаг, исходя из гуманитарных соображений. Поэтому нас ждет длительный переговорный процесс без итогового результата. И он будет прямо связан с тем, что происходит на поле боя.