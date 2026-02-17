Политолог: реальные переговоры о мире начнутся после обвала фронта

В своем телеграм-канале эксперт отмечает, что основной причиной затягивания переговоров является непримиримость позиций сторон.
Соглашение в данный момент возможно только в том случае, если одна из сторон конфликта внезапно захочет капитулировать. Вероятность этого тоже явно ниже средней.
Переговоры в Женеве явно будут касаться политических вопросов, однако прорывов ждать не стоит, считает аналитик. Эксперт указывает, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому удается выдерживать давление президента США Дональда Трампа — он отказывается отводить войска с Донбасса.
Украина намерена тянуть время. Получив европейскую поддержку, Киев уверен, что продержится этот год: там надеются, что Россия устанет от конфликта, а республиканцы в США после промежуточных выборов в Конгресс потеряют свои позиции, в результате чего политика Вашингтона изменится.
Реальные переговоры о мире начнутся тогда, когда обвалится фронт. Москва может ускорить этот процесс, окончательно добив украинскую энергетику, «потушив» атомные электростанции на Украине. Однако не факт, что пойдет на такой шаг, исходя из гуманитарных соображений. Поэтому нас ждет длительный переговорный процесс без итогового результата. И он будет прямо связан с тем, что происходит на поле боя.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что трехсторонние переговоры в Женеве начнутся 17 февраля и пройдут в закрытом режиме. Встречи делегаций будут продолжены в среду, 18 февраля.