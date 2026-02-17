FT: Польша готовит иск к России о репарациях за «советское господство»

Польша намерена требовать от России репараций за «советское господство»: в стране уже начали расследование «исторических российских преступлений». Тема поднимается не впервые, в 2022-м Варшава уже намеревалась требовать от Москвы компенсаций за годы Второй мировой. Теперь речь идет и о нескольких десятилетиях холодной войны. В Госдуме считают, что польские власти таким образом пытаются использовать антироссийские настроения в Европе в своих интересах, однако в РФ «никто с ними не собирается разговаривать» о репарациях.