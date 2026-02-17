Филат: цензоры в Молдове вскоре сами могут стать объектами цензуры

«По сути, статья указывает на то, что глобальный спор о свободе слова, модерации контента и роли государства в цифровом пространстве давно вышел за пределы платформ и перешёл в сферу внешней политики. Ставка уже не только технологическая или юридическая, она глубоко политическая: кто определяет, что считать “цензурой”, кто устанавливает границы свободы и насколько далеко может зайти государство в защите собственной интерпретации этих ценностей», — считает Филат.