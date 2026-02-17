Филат: цензоры в Молдове вскоре сами могут стать объектами цензуры

Такое мнение высказал экс-премьер и лидер Либерально-демократической партии Молдовы (ЛДПМ) Владимир Филат.
По его словам, в первую очередь речь идет о ресурсах и структурах типа StopFals и Центра по борьбе с дезинформацией, ранее известного как Центр «Патриот» или Министерство правды.
Он отметил, что свободу выражения в Молдове ограничивают не логотипы и не сами по себе учреждения, а конкретные лица, с именами и фамилиями, с принятыми решениями и хорошо задокументированными действиями — это персонажи, которые превратили инструменты борьбы с дезинформацией в рычаги контроля и запугивания.
«Они чувствуют свою значимость, применяя санкции к тем, кто мыслит иначе. Они оправдывают свои действия техническими формулировками и бюрократическими аргументами. Однако очень скоро им придётся осознать, что в правовом государстве никто не находится выше ответственности. И они сами станут объектом оценки и санкций. Причём самые жёсткие из них последуют со стороны граждан этой страны», — написал Филат в социальных сетях.
В этой связи Филат привел в пример свежую статью в издании The Guardian, в которой подчеркивается, что американская администрация во главе с Дональдом Трампом сделала новый шаг в своей идеологической стратегии, расширив политику отказа в визах иностранным гражданам, которых считают причастными к «цензурированию свободы слова».
«По сути, статья указывает на то, что глобальный спор о свободе слова, модерации контента и роли государства в цифровом пространстве давно вышел за пределы платформ и перешёл в сферу внешней политики. Ставка уже не только технологическая или юридическая, она глубоко политическая: кто определяет, что считать “цензурой”, кто устанавливает границы свободы и насколько далеко может зайти государство в защите собственной интерпретации этих ценностей», — считает Филат.
Он подчеркнул, что издание рассказывает о внутреннем меморандуме United States Department of State, который предписывает консульским сотрудникам отказывать в выдаче виз лицам, участвовавшим в модерации, ограничении или удалении определённых видов онлайн-контента, если такая деятельность трактуется как ущемляющая конституционные права граждан США.
Филат пояснил, что используемое в публикации определение носит широкий и размытый характер, что означает: в поле зрения могут попасть специалисты в сфере fact-checking, trust & safety, противодействия дезинформации или цифровой безопасности — даже в тех случаях, когда их деятельность осуществлялась за пределами американской территории.
В статье, как указывает Филат, подчёркивается, что проверки могут включать анализ профессиональной биографии и онлайн-активности заявителей, причём мера не ограничивается каким-либо одним типом визы. Хотя в первую очередь это может затронуть иностранных технологических специалистов, претендующих на визы категории H-1B, директива в принципе распространяется на все категории виз.
Политик отметил, что само издание рассматривает данное решение в более широком контексте ужесточения иммиграционной политики и идеологической фильтрации доступа в США.
Филат добавил, что по мнению критиков, такая практика рискует превратить визовую систему в инструмент политического давления и спровоцировать напряжённость с внешними партнёрами, включая государства Европейского союза, где регулирование онлайн-контента является более строгим и рассматривается как легитимный механизм борьбы с дезинформацией.