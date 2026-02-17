Лукашенко обратился к чиновникам с предупреждением: «Вы забыли 2020 год!»

Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к чиновникам с предупреждением и заявил, что они забыли 2020 год. Подробности приводит БелТА.
— Часто говорю: вы забыли 2020 год! И если вы думаете, что 2020 год — это там внешние враги какие-то… — обратил внимание глава Беларуси.
По словам Александра Лукашенко, если бы не было внутренней соответствующей ситуации в стране, то никакие бы враги сюда не влезли. Если бы подобное все-таки случилось, уточнил он, то их бы пресекли в первые дни.
— Но наша самоуспокоенность… Наблюдаю это и сейчас, везде, — отметил президент.
Он заметил, что там, где бюджет и там, где государство — толку нет.
— Давайте договоримся: мы — хозяева на этой земле, и о вашей работе я буду судить по-хозяйски, — предложил глава государства.
