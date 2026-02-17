Ричмонд
Лукашенко обратился к чиновникам с предупреждением: «Вы забыли 2020 год!»

Лукашенко заявил, что белорусские чиновники забыли 2020 год.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к чиновникам с предупреждением и заявил, что они забыли 2020 год. Подробности приводит БелТА.

— Часто говорю: вы забыли 2020 год! И если вы думаете, что 2020 год — это там внешние враги какие-то… — обратил внимание глава Беларуси.

По словам Александра Лукашенко, если бы не было внутренней соответствующей ситуации в стране, то никакие бы враги сюда не влезли. Если бы подобное все-таки случилось, уточнил он, то их бы пресекли в первые дни.

— Но наша самоуспокоенность… Наблюдаю это и сейчас, везде, — отметил президент.

Он заметил, что там, где бюджет и там, где государство — толку нет.

— Давайте договоримся: мы — хозяева на этой земле, и о вашей работе я буду судить по-хозяйски, — предложил глава государства.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, от чего нужно срочно избавиться в Беларуси.

Тем временем Лукашенко раскрыл, в чем Беларусь отстает от развитых стран в два — три раза.

Кроме того глава государства поручил правительству заняться модернизацией тепловых и электросетей в Беларуси: «Чтобы ситуация с прорывом теплотрассы, как в Минске, не повторилась и не пришлось разгребать ее последствия в мороз».

