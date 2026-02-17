Полковник Ходаренок: удары украинских БПЛА будут с каждым днем нарастать

К примеру, если предположить, что в конфликтах будущего с территории одной из противоборствующих сторон будет одновременный старт 10 тысяч (а возможно, и более) беспилотных летательных аппаратов? К тому же часть из них будет оснащена ядерными боеприпасами? Или же по противнику будет запущено примерно столько же стратегических крылатых ракет? А ведь система предупреждения о ракетном нападении (как ее спутниковые, так и наземные элементы) сориентирована в настоящее время на обнаружение только МБР и БРПЛ. Так что СНВ-III подобных деталей не учитывает и в его продлении (да еще только между США и Россией) особого смысла не было. Это своеобразный реликт Холодной войны.