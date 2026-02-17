«Сотни бюджетных присосок». Лукашенко сказал избавиться от блатных мест для отставных чиновников

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал избавиться от блатных мест для отставных чиновников. Об этом сообщает БелТА.
Глава Беларуси обратил внимание на тему кадрового дефицита, особенно вне Минска и областных центров. Он заметил, что в Беларуси множество бюджетных организаций.
— Я говорю про сотни бюджетных присосок в каждом практически ведомстве и министерстве. Блатные места для отставных чиновников и так далее, — заявил Александр Лукашенко.
Он пояснил, что сказанное не касается рядовых спортивных секций, школ, больниц и так далее. Глава государства также сказал, от чего необходимо избавиться в Беларуси.
Кстати, президент Беларуси Александр Лукашенко поручил правительству заняться модернизацией тепловых и электросетей в Беларуси: «Чтобы ситуация с прорывом теплотрассы, как в Минске, не повторилась и не пришлось разгребать ее последствия в мороз».
Тем временем Лукашенко раскрыл, в чем Беларусь отстает от развитых стран в два — три раза.
Кроме того, глава государства сказал правительству заняться решением проблем: «Предпочитаете находиться вместе с Нацбанком в эйфории?».