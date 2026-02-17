Ричмонд
«Сотни бюджетных присосок». Лукашенко сказал избавиться от блатных мест для отставных чиновников

Лукашенко сказал избавиться от блатных мест для отставных чиновников.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал избавиться от блатных мест для отставных чиновников. Об этом сообщает БелТА.

Глава Беларуси обратил внимание на тему кадрового дефицита, особенно вне Минска и областных центров. Он заметил, что в Беларуси множество бюджетных организаций.

— Я говорю про сотни бюджетных присосок в каждом практически ведомстве и министерстве. Блатные места для отставных чиновников и так далее, — заявил Александр Лукашенко.

Он пояснил, что сказанное не касается рядовых спортивных секций, школ, больниц и так далее. Глава государства также сказал, от чего необходимо избавиться в Беларуси.

Кстати, президент Беларуси Александр Лукашенко поручил правительству заняться модернизацией тепловых и электросетей в Беларуси: «Чтобы ситуация с прорывом теплотрассы, как в Минске, не повторилась и не пришлось разгребать ее последствия в мороз».

Тем временем Лукашенко раскрыл, в чем Беларусь отстает от развитых стран в два — три раза.

Кроме того, глава государства сказал правительству заняться решением проблем: «Предпочитаете находиться вместе с Нацбанком в эйфории?».

