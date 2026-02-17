Ричмонд
Лукашенко раскритиковал чиновников, собирающих толпы пенсионеров под кабинетами

Лукашенко раскритиковал чиновников за толпы пенсионеров под кабинетами.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал чиновников, собирающих толпы пенсионеров под кабинетами. Подробности приводит БелТА.

Александр Лукашенко, обращаясь к чиновникам, призвал их посмотреть, чем именно загружены специалисты по начислению разных пенсий, пособий, стипендий:

— Гоняют людей за ворохом справок, которые и так давно есть в государственных системах, и получить их можно на месте одним запросом.

Глава государства заметил, что в стране только на пенсионную систему работает полторы сотни организаций, а также более 4000 человек.

— Собираете в очередях толпы пенсионеров, чтобы заявление об очередном перерасчете из рук в руки принять. В стране полмиллиона работающих пенсионеров. Когда им ходить по вашим кабинетам? — заявил президент.

Лукашенко поинтересовался, где хваленая цифровизация.

Тем временем Минтруда сказало, как получают пенсию белорусы, живущие в России.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко назвал тему номер один, которая волнует белорусов.

Кроме того, Лукашенко сказал избавиться от блатных мест для отставных чиновников: «Сотни бюджетных присосок».

