Президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал чиновников, собирающих толпы пенсионеров под кабинетами. Подробности приводит БелТА.
Александр Лукашенко, обращаясь к чиновникам, призвал их посмотреть, чем именно загружены специалисты по начислению разных пенсий, пособий, стипендий:
— Гоняют людей за ворохом справок, которые и так давно есть в государственных системах, и получить их можно на месте одним запросом.
Глава государства заметил, что в стране только на пенсионную систему работает полторы сотни организаций, а также более 4000 человек.
— Собираете в очередях толпы пенсионеров, чтобы заявление об очередном перерасчете из рук в руки принять. В стране полмиллиона работающих пенсионеров. Когда им ходить по вашим кабинетам? — заявил президент.
Лукашенко поинтересовался, где хваленая цифровизация.
Тем временем Минтруда сказало, как получают пенсию белорусы, живущие в России.
