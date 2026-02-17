Лукашенко сказал, где «буксует» Наталья Петкевич и два прошлых вице-премьера по социальной сфере

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, где «буксует» вице-премьер Наталья Петкевич и два вице-премьера до нее — Игорь Петришенко и Владимир Караник. Об этом сообщает БелТА.
Александр Лукашенко поставил задачу перед чиновниками, которая связана с тем, чтобы избавиться во всех сферах «от непонятных организаций, структур и бюрократов». По его словам, в названном «буксует» заместитель премьер-министра Наталья Петкевич после Петришенко и Караника. Глава государства заявил, что она не принимает решения там, где мгновенный живой эффект для бюджета.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал избавиться от блатных мест для отставных чиновников: «Сотни бюджетных присосок».
Тем временем Лукашенко раскритиковал чиновников, собирающих толпы пенсионеров под кабинетами.
Также глава государства поручил правительству заняться модернизацией тепловых и электросетей в Беларуси: «Чтобы ситуация с прорывом теплотрассы, как в Минске, не повторилась и не пришлось разгребать ее последствия в мороз».