Лукашенко сказал, где «буксует» Наталья Петкевич и два прошлых вице-премьера по социальной сфере

Лукашенко сказал, где «буксует» Петкевич и два вице-премьера до нее.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, где «буксует» вице-премьер Наталья Петкевич и два вице-премьера до нее — Игорь Петришенко и Владимир Караник. Об этом сообщает БелТА.

Александр Лукашенко поставил задачу перед чиновниками, которая связана с тем, чтобы избавиться во всех сферах «от непонятных организаций, структур и бюрократов». По его словам, в названном «буксует» заместитель премьер-министра Наталья Петкевич после Петришенко и Караника. Глава государства заявил, что она не принимает решения там, где мгновенный живой эффект для бюджета.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал избавиться от блатных мест для отставных чиновников: «Сотни бюджетных присосок».

Тем временем Лукашенко раскритиковал чиновников, собирающих толпы пенсионеров под кабинетами.

Также глава государства поручил правительству заняться модернизацией тепловых и электросетей в Беларуси: «Чтобы ситуация с прорывом теплотрассы, как в Минске, не повторилась и не пришлось разгребать ее последствия в мороз».

