Лукашенко сказал, где «буксует» Наталья Петкевич и два прошлых вице-премьера по социальной сфере

Александр Лукашенко поставил задачу перед чиновниками, которая связана с тем, чтобы избавиться во всех сферах «от непонятных организаций, структур и бюрократов». По его словам, в названном «буксует» заместитель премьер-министра Наталья Петкевич после Петришенко и Караника. Глава государства заявил, что она не принимает решения там, где мгновенный живой эффект для бюджета.