Ричмонд
+1°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Источник RT: переговоры по Украине в Женеве начнутся в 15:00 мск

Трехсторонние переговоры по Украине планируют начать около 13:00 по местному времени (15:00 мск). Об этом рассказал источник RT.

Источник: РИА "Новости"

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговоры по Украине в Женеве начнутся в ближайшие часы. Он также добавил, что они пройдут в закрытом для СМИ режиме.

Также представитель Кремля призвал не ждать немедленных новостей по итогам переговоров России, США и Украины в Женеве.

Узнать больше по теме
Женева: дипломатическая столица мира и площадка для мирных переговоров
Женева — один из самых известных населенных пунктов Европы. Исторически город стал символом нейтралитета, мирных переговоров и глобального сотрудничества, ведь именно в Женеве регулярно принимают международные саммиты, встречи лидеров государств и переговоры по ключевым вопросам безопасности.
Читать дальше