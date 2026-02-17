Источник RT: переговоры по Украине в Женеве начнутся в 15:00 мск

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговоры по Украине в Женеве начнутся в ближайшие часы. Он также добавил, что они пройдут в закрытом для СМИ режиме.
Также представитель Кремля призвал не ждать немедленных новостей по итогам переговоров России, США и Украины в Женеве.
