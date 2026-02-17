Ричмонд
переменная облачность
«Еду — корыто, потом дождик, и получился барьер “железобетонный”. Лукашенко высказался о состоянии дорог в Беларуси

Лукашенко раскритиковал чиновников за состояние дорог в Беларуси: «Еду — корыто».

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал чиновников за состояние дорог в Беларуси. Об этом сообщает БелТА.

Глава государства обратил внимание на состояние загородных дорог, с которых снег убрали, однако он так и остался лежать отвалами на обочинах.

— Еду — корыто. Очистили снег, налево-направо сбросили. Потом дождик, и получился барьер «железобетонный», — заявил президент.

Александр Лукашенко заметил, что сейчас в стране начнутся дожди, оттепель и образуется корыто, то есть вода будет на асфальте.

— Мы разрушим все дороги, — подчеркнул глава Беларуси.

Он поинтересовался, неужели нельзя было снег столкнуть не на обочину, а в откос, чтобы вода стекала всю весну, когда будет таять снег.

— У нас что, дорожники этого не знают? Или у нас вице-премьера нет, который этим занимается? — спросил президент.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал избавиться от блатных мест для отставных чиновников: «Сотни бюджетных присосок».

Тем временем Лукашенко назвал тему номер один, которая волнует белорусов.

Также глава государства раскритиковал чиновников, собирающих толпы пенсионеров под кабинетами.

