«Еду — корыто, потом дождик, и получился барьер “железобетонный”. Лукашенко высказался о состоянии дорог в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал чиновников за состояние дорог в Беларуси. Об этом сообщает БелТА.
Глава государства обратил внимание на состояние загородных дорог, с которых снег убрали, однако он так и остался лежать отвалами на обочинах.
— Еду — корыто. Очистили снег, налево-направо сбросили. Потом дождик, и получился барьер «железобетонный», — заявил президент.
Александр Лукашенко заметил, что сейчас в стране начнутся дожди, оттепель и образуется корыто, то есть вода будет на асфальте.
— Мы разрушим все дороги, — подчеркнул глава Беларуси.
Он поинтересовался, неужели нельзя было снег столкнуть не на обочину, а в откос, чтобы вода стекала всю весну, когда будет таять снег.
— У нас что, дорожники этого не знают? Или у нас вице-премьера нет, который этим занимается? — спросил президент.
