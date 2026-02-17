Американист назвал единственный рычаг давления США на Украину

Эксперт объяснил, что в период, когда пост президента США занимал Джо Байден, Белый дом действовал в команде с другими странами Запада, и проигрыш на Украине для Вашингтона был равен глобальному поражению. А для команды Дональда Трампа, по мнению Блохина, украинский кризис — это «обременение», «головная боль», поэтому «заморозка» любой помощи Киеву теперь вполне допустима для США.