Американист назвал единственный рычаг давления США на Украину

«Реальный рычаг давления только один — это отказ от поддержки Украины», — уточнил собеседник «Ленты.ру».
Эксперт объяснил, что в период, когда пост президента США занимал Джо Байден, Белый дом действовал в команде с другими странами Запада, и проигрыш на Украине для Вашингтона был равен глобальному поражению. А для команды Дональда Трампа, по мнению Блохина, украинский кризис — это «обременение», «головная боль», поэтому «заморозка» любой помощи Киеву теперь вполне допустима для США.
Американист добавил, что около 50% поддержки Киева — дело рук американцев, и если США откажутся поддерживать Владимира Зеленского, то для Украины это может стать неразрешимой проблемой.
Дональд Трамп уже демонстрирует явное давление на Владимира Зеленского. Перед переговорами в Женеве он заявил, что Киеву следует поторопиться за стол переговоров.