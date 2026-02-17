Ричмонд
Американист назвал единственный рычаг давления США на Украину

Инструментом воздействия на Украину для США может стать полное уклонение от содействия и помощи Киеву. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Реальный рычаг давления только один — это отказ от поддержки Украины», — уточнил собеседник «Ленты.ру».

Эксперт объяснил, что в период, когда пост президента США занимал Джо Байден, Белый дом действовал в команде с другими странами Запада, и проигрыш на Украине для Вашингтона был равен глобальному поражению. А для команды Дональда Трампа, по мнению Блохина, украинский кризис — это «обременение», «головная боль», поэтому «заморозка» любой помощи Киеву теперь вполне допустима для США.

Американист добавил, что около 50% поддержки Киева — дело рук американцев, и если США откажутся поддерживать Владимира Зеленского, то для Украины это может стать неразрешимой проблемой.

Дональд Трамп уже демонстрирует явное давление на Владимира Зеленского. Перед переговорами в Женеве он заявил, что Киеву следует поторопиться за стол переговоров.

