Военный суд в Баку приговорил миллиардера Варданяна к 20 годам тюрьмы

19−20 сентября 2023 года Азербайджан провел военную операцию в Нагорном Карабахе и восстановил контроль над регионом. 28 сентября 2023 года был подписан указ о прекращении существования НКР. Варданян был задержан азербайджанскими пограничниками за сутки до этого на пункте пропуска «Лачин» при попытке попасть в Армению, после чего ему предъявили обвинения и арестовали.