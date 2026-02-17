Российская делегация прибыла на площадку, где пройдут переговоры по Украине

Переговоры делегаций России, США и Украины пройдут в закрытом формате. На них обсудят ключевые параметры урегулирования — военные, политические и гуманитарные. Может быть затронута и тема Запорожской АЭС. Москву на встрече представят более двадцати человек во главе с помощником президента Владимиром Мединским. Возможны двусторонние контакты с представителями Киева.