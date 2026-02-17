Ричмонд
Российская делегация прибыла на площадку, где пройдут переговоры по Украине

ЖЕНЕВА, 17 фев — РИА Новости. Российская делегация прибыла к отелю InterContinental в Женеве, где пройдут переговоры по Украине, сообщил корреспондент РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что по итогам контактов во вторник новостей ждать не стоит, стороны продолжат работу завтра.

Переговоры делегаций России, США и Украины пройдут в закрытом формате. На них обсудят ключевые параметры урегулирования — военные, политические и гуманитарные. Может быть затронута и тема Запорожской АЭС. Москву на встрече представят более двадцати человек во главе с помощником президента Владимиром Мединским. Возможны двусторонние контакты с представителями Киева.

Два предыдущих раунда прошли под руководством начальника Главного управления Генштаба Вооруженных сил Игоря Костюкова. Он примет участие и в новой встрече.

В Женеве также состоятся встречи рабочей группы по экономическим вопросам, куда входит глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Мирный процесс по Украине.

В конце января и начале февраля в Абу-Даби прошли закрытые переговоры рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Тогда участники обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по схеме «157 на 157».

Как отметили в Кремле, США признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной на саммите на Аляске, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.

