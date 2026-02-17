Российская делегация прибыла на площадку, где пройдут переговоры по Украине

Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что по итогам контактов во вторник новостей ждать не стоит, стороны продолжат работу завтра.
Переговоры делегаций России, США и Украины пройдут в закрытом формате. На них обсудят ключевые параметры урегулирования — военные, политические и гуманитарные. Может быть затронута и тема Запорожской АЭС. Москву на встрече представят более двадцати человек во главе с помощником президента Владимиром Мединским. Возможны двусторонние контакты с представителями Киева.
Два предыдущих раунда прошли под руководством начальника Главного управления Генштаба Вооруженных сил Игоря Костюкова. Он примет участие и в новой встрече.
В Женеве также состоятся встречи рабочей группы по экономическим вопросам, куда входит глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Мирный процесс по Украине.
В конце января и начале февраля в Абу-Даби прошли закрытые переговоры рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Тогда участники обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по схеме «157 на 157».
Как отметили в Кремле, США признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной на саммите на Аляске, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.