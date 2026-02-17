Ричмонд
Политолог: Тегеран изменил тактику в переговорах с Вашингтоном

Тегеран решил сменить тактику: вместо привычной конфронтации иранская делегация привезла в Женеву развернутое экономическое предложение для Вашингтона. О смене стратегии Ирана пишет политолог Юрий Баранчик в своем телеграм-канале.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В обмен на послабления Тегеран готов дать возможность американскому бизнесу реально заработать на своей территории, поясняет эксперт.

Ранее сообщалось, что Вашингтон на переговорах с Тегераном может обсудить возможность получения доступа США к полезным ископаемым исламской республики.

Аналитик обращает внимание, что Иран рассматривает будущее соглашение как взаимовыгодный контракт.

Иранцы надеются, что, попробовав экономический пряник, Вашингтон смягчит свои требования по ключевым направлениям — будь то полный отказ от обогащения урана, ограничение ракетной программы или прекращение поддержки радикальных группировок на Ближнем Востоке.

Юрий Баранчик
политолог

Такой поворот вряд ли обрадует союзника США, считает политолог. Израиль последовательно выступает за силовое сдерживание Ирана и требует от него жестких уступок без компромиссов. Вопрос в том, сумеет ли иранская дипломатия убедить американцев, или израильское лобби окажется сильнее.

17 февраля в Женеве стартовали непрямые переговоры США и Ирана. Дональд Трамп заявил, что примет участие в них, но опосредованно.

