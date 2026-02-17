Политолог: Тегеран изменил тактику в переговорах с Вашингтоном

В обмен на послабления Тегеран готов дать возможность американскому бизнесу реально заработать на своей территории, поясняет эксперт.
Ранее сообщалось, что Вашингтон на переговорах с Тегераном может обсудить возможность получения доступа США к полезным ископаемым исламской республики.
Аналитик обращает внимание, что Иран рассматривает будущее соглашение как взаимовыгодный контракт.
Иранцы надеются, что, попробовав экономический пряник, Вашингтон смягчит свои требования по ключевым направлениям — будь то полный отказ от обогащения урана, ограничение ракетной программы или прекращение поддержки радикальных группировок на Ближнем Востоке.
Такой поворот вряд ли обрадует союзника США, считает политолог. Израиль последовательно выступает за силовое сдерживание Ирана и требует от него жестких уступок без компромиссов. Вопрос в том, сумеет ли иранская дипломатия убедить американцев, или израильское лобби окажется сильнее.
17 февраля в Женеве стартовали непрямые переговоры США и Ирана. Дональд Трамп заявил, что примет участие в них, но опосредованно.