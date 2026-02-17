Ричмонд
Политолог раскрыл, зачем США отправили в Женеву министра армии

Вашингтон включил министра сухопутных войск США Дэниела Дрисколла в состав участников переговоров по урегулированию украинского кризиса в Женеве для усиления давления на представителей Киева. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал политолог-американист Малек Дудаков.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Эксперт отметил, что сейчас на Дрисколла возложены функции спецпредставителя американского президента Дональда Трампа по контактам с Украиной вместо Кита Келлога, который был сторонником киевского режима.

«Дрисколл считается реалистом. Он близок к вице-президенту США Джей Ди Вэнсу, который негативно относится и к украинским амбициям в целом, и к Владимиру Зеленскому в частности», — уточнил собеседник NEWS.ru.

Дудаков подчеркнул, что Дэниэл Дрисколл уполномочен вести переговоры с украинской делегацией от имени Белого дома и, скорее всего, будет оказывать давление на позицию представителей Украины.

Напомним, третий раунд переговоров России, США и Украины проходит в Женеве 17—18 февраля.

