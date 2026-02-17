Переговоры Ирана и США в Женеве завершились

«Второй раунд переговоров между США и Ираном по ядерной программе, которые проходили сегодня в Женеве, закончился, сообщил американский чиновник», — написал Равид в соцсети Х.
Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше