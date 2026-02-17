Ричмонд
Переговоры Ирана и США в Женеве завершились

ВАШИНГТОН, 17 фев — РИА Новости. Переговоры США и Ирана по ядерной программе Исламской Республики завершились во вторник в Женеве, сообщил журналист портала Axios Барак Равид.

Источник: РИА "Новости"

«Второй раунд переговоров между США и Ираном по ядерной программе, которые проходили сегодня в Женеве, закончился, сообщил американский чиновник», — написал Равид в соцсети Х.

