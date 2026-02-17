Верховный лидер Ирана заявил о возможности «отправить на дно» корабли США

Хаменеи напомнил о заявлениях высокопоставленных лиц США и американского президента Дональда Трампа об отправке авианосца в сторону Ирана.
«Хорошо, авианосец, безусловно, опасное средство. Но еще опаснее, чем авианосец, то оружие, способное отправить его на морское дно», — приводит «Интерфакс» слова верховного лидера в эфире иранского ТВ.
Али Хаменеи уточнил, что США, по утверждению Дональда Трампа, владеют самой сильной армией, но она способна проиграть в военном конфликте. Он напомнил, что противостояние Вашингтона и Тегерана продолжается 47 лет, но Исламская Республика успешно справляется с давлением и ударами Белого дома. Верховный лидер подчеркнул, что до сих пор США ничего не смогли сделать с Ираном и не смогут сделать это в будущем.
ВМС Корпуса стражей Исламской революции с 16 февраля проводят учения в Ормузском проливе.
Американскую группировку на Ближнем Востоке по распоряжению Дональда Трампа усилили вторым авианосцем. Теперь там дислоцируются тяжелые авианесущие крейсеры USS Gerald R. Ford и USS Abraham Lincoln, а авиагруппировка достигла 150 боевых самолетов. К ней в усиление отправили 18 стелс-истребителей пятого поколения F-35A Lightning II. Кроме того, на авиабазе Муваффак Салти в Иордании дежурят 12 истребителей F-35A.
Переговоры между иранской и американской делегациями проходят в Женеве 17 февраля. Участники встречи обсуждают существование ядерной программы Исламской республики.