Верховный лидер Ирана заявил о возможности «отправить на дно» корабли США

Али Хаменеи уточнил, что США, по утверждению Дональда Трампа, владеют самой сильной армией, но она способна проиграть в военном конфликте. Он напомнил, что противостояние Вашингтона и Тегерана продолжается 47 лет, но Исламская Республика успешно справляется с давлением и ударами Белого дома. Верховный лидер подчеркнул, что до сих пор США ничего не смогли сделать с Ираном и не смогут сделать это в будущем.