В украинской переговорной делегации зреют разногласия, пишет Economist

«Внутри украинской делегации… зреют разногласия. Одно крыло, возглавляемое (руководителем офиса Зеленского Кириллом — ред.) Будановым*, считает, что интересам Украины лучше всего послужит скорейшее соглашение под руководством США, и опасается, что окно возможностей для этого может скоро закрыться. Но другое крыло, по-видимому, все еще находящееся под влиянием противоречивого бывшего главы администрации Андрея Ермака… гораздо менее склонно к этому», — пишет издание.