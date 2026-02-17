Ричмонд
В украинской переговорной делегации зреют разногласия, пишет Economist

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Внутри украинской переговорной делегации зреют разногласия, поскольку она разделилась на две коалиции, которые находятся под влиянием приближенных к Владимиру Зеленскому политиков с разными взглядами на скорейшее заключение мирного соглашения, пишет издание Economist.

Источник: РИА "Новости"

«Внутри украинской делегации… зреют разногласия. Одно крыло, возглавляемое (руководителем офиса Зеленского Кириллом — ред.) Будановым*, считает, что интересам Украины лучше всего послужит скорейшее соглашение под руководством США, и опасается, что окно возможностей для этого может скоро закрыться. Но другое крыло, по-видимому, все еще находящееся под влиянием противоречивого бывшего главы администрации Андрея Ермака… гораздо менее склонно к этому», — пишет издание.

Издание отмечает, что Зеленский, по видимому, пытается найти баланс между ними, одновременно имея и свои собственные идеи.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 13 февраля подтвердил, что обсуждение урегулирования на Украине продолжится 17—18 февраля. Российскую делегацию в Женеве возглавит помощник президента Владимир Мединский. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер также примут участие во встрече по урегулированию во вторник в Женеве.

* внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов.

