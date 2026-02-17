Президент Беларуси Александр Лукашенко раскрыл, что никогда не принято делать ни в одном государстве. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».
Глава государства, принимая отчет правительства за 2025 год, заметил, что в любой ситуации необходимо работать и выдавать результат. Он призвал чиновников к очень откровенному разговору, заявив, что приукрашивать ничего не нужно:
— Аккуратно, тонко, но мы, даже проверяя Вооруженные Силы, откровенно говорим о наших недостатках. Что вообще никогда не принято делать ни в одном государстве.
