Лукашенко раскрыл, что никогда не принято делать ни в одном государстве

Лукашенко объяснил, почему говорит о недостатках.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко раскрыл, что никогда не принято делать ни в одном государстве. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».

Глава государства, принимая отчет правительства за 2025 год, заметил, что в любой ситуации необходимо работать и выдавать результат. Он призвал чиновников к очень откровенному разговору, заявив, что приукрашивать ничего не нужно:

— Аккуратно, тонко, но мы, даже проверяя Вооруженные Силы, откровенно говорим о наших недостатках. Что вообще никогда не принято делать ни в одном государстве.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал чиновников, собирающих толпы пенсионеров под кабинетами.

Тем временем Лукашенко раскрыл, в чем Беларусь отстает от развитых стран в два-три раза.

Также глава государства сказал избавиться от блатных мест для отставных чиновников: «Сотни бюджетных присосок».

