Ричмонд
+1°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт раскрыл, как опыт СССР может защитить Россию от дронов

Россия может использовать советский опыт — сформировать сплошной рубеж ПВО протяженностью от Балтийского до Черного моря, чтобы предотвратить массированные атаки украинских БПЛА на российские регионы. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Собеседник NEWS.ru напомнил, что сплошной рубеж как способ защиты тыловых районов использовался в СССР. Он позволял перехватывать атаки противника, не допуская их прорыва на территорию государства.

«В советское время для того, чтобы не было различных возможных нарушений и прорывов в тыловые районы СССР, создавались рубежи противовоздушной обороны. Они должны были обеспечивать перехват средств, которые направлялись в сторону Москвы, Ленинграда, Урала и так далее», — уточнил Кнутов.

Эксперт добавил, что сплошной рубеж усиливали объектовые ПВО. Такими силами советское командование планировало сдерживать массированный удар на Советский Союз. По мнению Кнутова, советский опыт заслуживает внимания.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше