Эксперт раскрыл, как опыт СССР может защитить Россию от дронов

Собеседник NEWS.ru напомнил, что сплошной рубеж как способ защиты тыловых районов использовался в СССР. Он позволял перехватывать атаки противника, не допуская их прорыва на территорию государства.
«В советское время для того, чтобы не было различных возможных нарушений и прорывов в тыловые районы СССР, создавались рубежи противовоздушной обороны. Они должны были обеспечивать перехват средств, которые направлялись в сторону Москвы, Ленинграда, Урала и так далее», — уточнил Кнутов.
Эксперт добавил, что сплошной рубеж усиливали объектовые ПВО. Такими силами советское командование планировало сдерживать массированный удар на Советский Союз. По мнению Кнутова, советский опыт заслуживает внимания.