Лукашенко сказал, от чего Господь уберег Беларусь

Глава государства подчеркнул, что время почти военное в стране. Он пояснил, что экономика стала реальным полем боя. По словам Александра Лукашенко, экономическими инструментами достигаются цели классической войны: вызвать социальные протесты, отобрать ресурсы, заставить выполнять не наши правила.