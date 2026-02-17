Ричмонд
Лукашенко сказал, от чего Господь уберег Беларусь

Лукашенко высказался о рыночной экономике.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, от чего Господь уберег Беларусь. Подробности сообщает пресс-служба президента.

Глава государства подчеркнул, что время почти военное в стране. Он пояснил, что экономика стала реальным полем боя. По словам Александра Лукашенко, экономическими инструментами достигаются цели классической войны: вызвать социальные протесты, отобрать ресурсы, заставить выполнять не наши правила.

Президент обратился к чиновникам и сказал, что хочет, чтобы они раскрыли глаза и поняли, как развивается мир.

— Господь нас уберег от этой жуткой непонятной рыночной экономики. Помните, нас учили все время: рынок все отрегулирует, — заявил глава Беларуси.

Лукашенко подчеркнул, что в стране ничего не бросили, терпели и сегодня осознали, что никакой рынок ничего не регулирует.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал избавиться от блатных мест для отставных чиновников: «Сотни бюджетных присосок».

Тем временем Лукашенко заявил про рост зарплат в Беларуси.

Также глава государства назвал тему номер один, которая волнует белорусов.

