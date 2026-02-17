Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, от чего Господь уберег Беларусь. Подробности сообщает пресс-служба президента.
Глава государства подчеркнул, что время почти военное в стране. Он пояснил, что экономика стала реальным полем боя. По словам Александра Лукашенко, экономическими инструментами достигаются цели классической войны: вызвать социальные протесты, отобрать ресурсы, заставить выполнять не наши правила.
Президент обратился к чиновникам и сказал, что хочет, чтобы они раскрыли глаза и поняли, как развивается мир.
— Господь нас уберег от этой жуткой непонятной рыночной экономики. Помните, нас учили все время: рынок все отрегулирует, — заявил глава Беларуси.
Лукашенко подчеркнул, что в стране ничего не бросили, терпели и сегодня осознали, что никакой рынок ничего не регулирует.
