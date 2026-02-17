Старт нового раунда переговоров по Украине. Главное о контактах в Женеве

Очередной раунд переговоров по украинскому урегулированию стартовал в Женеве, сообщил источник ТАСС.
Встреча проходит в трехстороннем формате с участием России, США и Украины.
ТАСС собрал основное о начавшихся контактах.
Прибытие делегаций
- Борт с российской делегацией прибыл в Женеву утром 17 февраля, сообщал источник ТАСС.
- Перелет из Москвы в Женеву составил девять часов и проходил в облет недружественных стран.
- Для непосредственного пролета на территорию Швейцарии было предоставлено воздушное пространство Италии.
- Украинская делегация отправилась в Женеву 16 февраля, заявлял глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).
- Самолет спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа прибыл утром 17 февраля, сообщили ТАСС в международном аэропорту Женевы.
Меры безопасности
- Меры безопасности возле отеля President Wilson в Женеве, где разместились участники российской делегации, усилили, сообщил корреспондент ТАСС.
Формат переговоров
- Встреча проходит в трехстороннем формате с участием России, США и Украины.
- Переговоры пройдут в закрытом режиме, СМИ не будут допущены, сообщалось в заявлении МИД Швейцарии.
- Позже эту информацию подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Состав делегаций
- Российскую делегацию возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский.
- В ее состав также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин и начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.
- Кроме того, в Женеве будет находиться спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
- Как пояснил Песков, глава РФПИ работает «по отдельному треку» в рамках группы по экономическому сотрудничеству с США.
- Дмитриев не планирует задерживаться в Женеве, после переговоров в рамках группы по экономическому сотрудничеству с США он улетит вечером 17 февраля обратно, сообщил ТАСС источник.
- Всего российская делегация включает около 20 человек.
- В переговорную группу Киева входят секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, Буданов, начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов, глава фракции правящей партии «Слуга народа» Давид Арахамия, заместитель Буданова Сергей Кислица и замначальника Главного управления разведки Вадим Скибицкий.
- Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что со стороны Вашингтона во встрече примут участие спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер.
- Министр армии США Дэниел Дрисколл и главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич примут участие в переговорах в Женеве, заявляла со ссылкой на источники журналистка телекомпании CNN из пресс-пула Пентагона Хейли Бритцки.
Выдача виз
- Всем участникам российской делегации на трехсторонних переговорах в Женеве одобрили визы, сообщал ТАСС источник.
- По его словам, представители США оказали давление на швейцарские власти, чтобы обеспечить оперативную выдачу виз всем участникам российской делегации и обеспечить пролет на переговоры.
- Швейцарское посольство в Москве в течение одного дня одобрило визы российским журналистам, направляющимся на переговоры в Женеве, сообщал корреспондент ТАСС.
- Документы были поданы утром 16 февраля, а уже к вечеру консульский отдел диппредставительства выдал разрешения на въезд.
- Визы оформлены на даты поездки.
- Попытки Европы присоединиться к переговорам.
- Европейцев не будет на переговорах по Украине в Женеве, уточнял Песков.
- Представители европейских стран пытались прощупывать почву, чтобы присоединиться к консультациям в Женеве. Но их за столом переговоров не будет, сообщил источник ТАСС.
Темы встречи
- Переговоры в Женеве по украинскому урегулированию по сравнению с раундами в Абу-Даби затронут более широкий спектр тем. Там будут рассматриваться все главные вопросы, в том числе касающиеся территорий, сообщил Песков.
- Стороны на переговорах по украинскому урегулированию в Женеве будут пытаться согласовать рамочные принципы, сообщил источник ТАСС.
- Переговоры по Украине в Женеве будут проходить минимум по пяти трекам, рассказал ТАСС источник.
- По его словам, это территориальные, военные, политические и экономические вопросы, а также безопасность.
Предыдущие раунды
- Первый раунд трехсторонних консультаций по безопасности с участием России, Украины и США прошел
23—24 январяв Абу-Даби.
- Российскую переговорную группу возглавлял начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.
4—5 февраляв Абу-Даби прошел второй раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины.
- По его итогам Уиткофф сообщил, что Москва и Киев договорились об обмене 314 военнопленными.
Узнать больше по теме
Женева: дипломатическая столица мира и площадка для мирных переговоров
Женева — один из самых известных населенных пунктов Европы. Исторически город стал символом нейтралитета, мирных переговоров и глобального сотрудничества, ведь именно в Женеве регулярно принимают международные саммиты, встречи лидеров государств и переговоры по ключевым вопросам безопасности.Читать дальше