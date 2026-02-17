Ричмонд
Старт нового раунда переговоров по Украине. Главное о контактах в Женеве

Стороны будут пытаться согласовать рамочные принципы, сообщал источник агентства.

Источник: РИА "Новости"

Очередной раунд переговоров по украинскому урегулированию стартовал в Женеве, сообщил источник ТАСС.

Встреча проходит в трехстороннем формате с участием России, США и Украины.

ТАСС собрал основное о начавшихся контактах.

Прибытие делегаций

  • Борт с российской делегацией прибыл в Женеву утром 17 февраля, сообщал источник ТАСС.
  • Перелет из Москвы в Женеву составил девять часов и проходил в облет недружественных стран.
  • Для непосредственного пролета на территорию Швейцарии было предоставлено воздушное пространство Италии.
  • Украинская делегация отправилась в Женеву 16 февраля, заявлял глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).
  • Самолет спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа прибыл утром 17 февраля, сообщили ТАСС в международном аэропорту Женевы.

Меры безопасности

  • Меры безопасности возле отеля President Wilson в Женеве, где разместились участники российской делегации, усилили, сообщил корреспондент ТАСС.

Формат переговоров

  • Встреча проходит в трехстороннем формате с участием России, США и Украины.
  • Переговоры пройдут в закрытом режиме, СМИ не будут допущены, сообщалось в заявлении МИД Швейцарии.
  • Позже эту информацию подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Состав делегаций

  • Российскую делегацию возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский.
  • В ее состав также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин и начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.
  • Кроме того, в Женеве будет находиться спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
  • Как пояснил Песков, глава РФПИ работает «по отдельному треку» в рамках группы по экономическому сотрудничеству с США.
  • Дмитриев не планирует задерживаться в Женеве, после переговоров в рамках группы по экономическому сотрудничеству с США он улетит вечером 17 февраля обратно, сообщил ТАСС источник.
  • Всего российская делегация включает около 20 человек.
  • В переговорную группу Киева входят секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, Буданов, начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов, глава фракции правящей партии «Слуга народа» Давид Арахамия, заместитель Буданова Сергей Кислица и замначальника Главного управления разведки Вадим Скибицкий.
  • Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что со стороны Вашингтона во встрече примут участие спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер.
  • Министр армии США Дэниел Дрисколл и главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич примут участие в переговорах в Женеве, заявляла со ссылкой на источники журналистка телекомпании CNN из пресс-пула Пентагона Хейли Бритцки.

Выдача виз

  • Всем участникам российской делегации на трехсторонних переговорах в Женеве одобрили визы, сообщал ТАСС источник.
  • По его словам, представители США оказали давление на швейцарские власти, чтобы обеспечить оперативную выдачу виз всем участникам российской делегации и обеспечить пролет на переговоры.
  • Швейцарское посольство в Москве в течение одного дня одобрило визы российским журналистам, направляющимся на переговоры в Женеве, сообщал корреспондент ТАСС.
  • Документы были поданы утром 16 февраля, а уже к вечеру консульский отдел диппредставительства выдал разрешения на въезд.
  • Визы оформлены на даты поездки.
  • Попытки Европы присоединиться к переговорам.
  • Европейцев не будет на переговорах по Украине в Женеве, уточнял Песков.
  • Представители европейских стран пытались прощупывать почву, чтобы присоединиться к консультациям в Женеве. Но их за столом переговоров не будет, сообщил источник ТАСС.

Темы встречи

  • Переговоры в Женеве по украинскому урегулированию по сравнению с раундами в Абу-Даби затронут более широкий спектр тем. Там будут рассматриваться все главные вопросы, в том числе касающиеся территорий, сообщил Песков.
  • Стороны на переговорах по украинскому урегулированию в Женеве будут пытаться согласовать рамочные принципы, сообщил источник ТАСС.
  • Переговоры по Украине в Женеве будут проходить минимум по пяти трекам, рассказал ТАСС источник.
  • По его словам, это территориальные, военные, политические и экономические вопросы, а также безопасность.

Предыдущие раунды

  • Первый раунд трехсторонних консультаций по безопасности с участием России, Украины и США прошел 23—24 января в Абу-Даби.
  • Российскую переговорную группу возглавлял начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.
  • 4—5 февраля в Абу-Даби прошел второй раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины.
  • По его итогам Уиткофф сообщил, что Москва и Киев договорились об обмене 314 военнопленными.

