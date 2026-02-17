Готовность к переговорам и отпору армии США. Заявления Ирана

Тегеран и Вашингтон в ходе переговоров в Женеве приступили к обсуждению деталей по вопросам, касающимся как снятия санкций, так и урегулирования кризиса вокруг иранской ядерной программы, сообщил представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи.
ТАСС собрал ключевые заявления иранской стороны.
Готовность Ирана к переговорам и решительным действиям
По его словам, Иран намерен «вести ориентированные на результат переговоры» с США, о чем говорит состав его переговорной команды.
Иран в случае необходимости готов «в кратчайшие сроки» перекрыть Ормузский пролив, заявил командующий ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) контр-адмирал Алиреза Тангсири.
Заявления верховного лидера Ирана Али Хаменеи
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что у президента США Дональда Трампа не получится уничтожить исламскую республику, как это не получилось и у предыдущих американских лидеров.
Он добавил, что даже «самая сильная армия», каковой американцы считают свою, может получить такой удар, что не оправится.
По его словам, США допускают большую ошибку, пытаясь определить заранее результат переговоров с Ираном по вопросам, связанным с ядерной программой Тегерана.
Дальность и типы иранских ракет не должны никоим образом беспокоить США, это не их дело, заявил Хаменеи.
Заявления МИД Ирана
Иранская делегация готова остаться в Женеве на несколько дней или даже недель, чтобы прийти к финальному соглашению с США по ядерной программе исламской республики, заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.
По его словам, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) будет играть важную роль в любом возможном соглашении с США по иранскому ядерному досье, поэтому присутствие гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на переговорах в Женеве весьма полезно.