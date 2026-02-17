Минобороны: армия России нанесла массированный удар по ВПК и энергетике Украины

~Значительное число обесточенных потребителей фиксируется не только в Одессе~. По информации «Укрэнерго», блэкаут произошел в Днепропетровской и Харьковской областях, а также на подконтрольной ВСУ территории ДНР и Запорожской области. В большинстве регионов применяются графики ограничения мощности для промышленности, а также графики почасовых отключений остальных потребителей. Однако в отдельных областях Украины сейчас применяются аварийные отключения.