Лукашенко сказал, за что благодарен президенту США Трампу

Лукашенко озвучил, за что именно благодарен Трампу.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, за что благодарен президенту США Дональду Трампу. Подробности приводит пресс-служба президента.

Александр Лукашенко отреагировал на политику Трампа:

— Кинул глаз на север — Гренландия богатая и прочая — давай ее сюда. Даже Канада, одна из крупнейших стран мира, 51-м штатом должна быть. Венесуэла: схватили президента. Какой картель, какие наркотики?

Глава государства уточнил, что все дело в нефти. Вместе с тем он пояснил, за что именно благодарен Дональду Трампу:

— И я благодарен президенту США, что он открыто это делает.

По словам президента, теперь стало понятно, куда именно тащили Беларуси. Он пояснил, что через какие-то либеральные принципы страну убеждали в том, что нужно действовать так, а не иначе. Однако, заявил Лукашенко, Беларусь выдержала и понимает, что нужно делать и куда идти.

— Надеяться надо только на себя. Не надо ни на кого рассчитывать. Самые лучшие друзья, как минимум, — это наши конкуренты, — подчеркнул глава Беларуси.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко назвал тему, которую обсудит с президентом США Дональдом Трампом.

Кстати, Лукашенко защитил Трампа и его тактику «нажать, потом отступить».

Кроме того, глава государства имеет предложения для Трампа по выходу из ситуации с Венесуэлой.

