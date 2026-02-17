Лукашенко сказал, за что благодарен президенту США Трампу

По словам президента, теперь стало понятно, куда именно тащили Беларуси. Он пояснил, что через какие-то либеральные принципы страну убеждали в том, что нужно действовать так, а не иначе. Однако, заявил Лукашенко, Беларусь выдержала и понимает, что нужно делать и куда идти.