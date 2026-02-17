Лукашенко сказал, за что благодарен президенту США Трампу

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, за что благодарен президенту США Дональду Трампу. Подробности приводит пресс-служба президента.
Александр Лукашенко отреагировал на политику Трампа:
— Кинул глаз на север — Гренландия богатая и прочая — давай ее сюда. Даже Канада, одна из крупнейших стран мира, 51-м штатом должна быть. Венесуэла: схватили президента. Какой картель, какие наркотики?
Глава государства уточнил, что все дело в нефти. Вместе с тем он пояснил, за что именно благодарен Дональду Трампу:
— И я благодарен президенту США, что он открыто это делает.
По словам президента, теперь стало понятно, куда именно тащили Беларуси. Он пояснил, что через какие-то либеральные принципы страну убеждали в том, что нужно действовать так, а не иначе. Однако, заявил Лукашенко, Беларусь выдержала и понимает, что нужно делать и куда идти.
— Надеяться надо только на себя. Не надо ни на кого рассчитывать. Самые лучшие друзья, как минимум, — это наши конкуренты, — подчеркнул глава Беларуси.
