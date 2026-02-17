Источник рассказал, как общаются участники переговоров в Женеве

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что по итогам контактов во вторник новостей ждать не стоит, стороны продолжат работу завтра. В Женеве также состоятся переговоры рабочей группы по экономическим вопросам, куда входит глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
