Власть PAS предлагает мораторий на свою инициативу в закон о гражданстве Молдовы

После принятия закона, многие молодые люди фактически остались без оформленного гражданства.
В связи с этим фракция PAS зарегистрировала в парламенте инициативу об объявлении моратория на применение спорных норм закона о гражданстве до 2028 года.
Документ предусматривает, что до 1 января 2028 года лица, не оформившие гражданство и документы, удостоверяющие личность, до достижения 18-летнего возраста, не будут подпадать под процедуру признания гражданства. Речь идет о гражданах, родившихся после 27 августа 1991 года, при условии что на момент их рождения хотя бы один из родителей являлся гражданином Республики Молдова.
Инициатива также предполагает освобождение от экзамена по государственному языку для лиц, родившихся и постоянно проживающих на территории страны, если они обращаются за признанием гражданства и соответствуют установленным законом требованиям. Аналогичная норма предлагается и для заявителей, у которых на момент рождения хотя бы один из родителей имел молдавское гражданство.
В проекте оговаривается, что претенденты не должны быть причастны к военным преступлениям, преступлениям против человечности, террористической деятельности либо действиям, угрожающим безопасности государства, а также не должны подпадать под международные санкции.
Авторы документа подчеркивают, что государство обязано способствовать реализации права на гражданство, однако не может навязывать его без волеизъявления самого человека. Законопроекту предстоит рассмотрение в профильных парламентских комиссиях.
Закон о гражданстве и новые поправки
Напомним, что 24 декабря 2025 года вступили в силу поправки в Закон о гражданстве, после которых возникли проблемы, напрямую затрагивающие молодых людей, родившихся в Республике Молдова, а также тех, кто родился за границей у родителей — граждан Молдовы.
Некоторые молодые люди лишились гражданства из-за того, что вовремя не оформили удостоверение личности, несмотря на наличие свидетельств о рождении, выданных молдавскими властями. Власти признали наличие этой проблемы и заявили, что намерены искать решения.
Позднее глава Агентства государственных услуг Мирча Ешану сообщил, что в подобной ситуации могут быть более 26 тысяч молодых людей в Молдове.