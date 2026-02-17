Власть PAS предлагает мораторий на свою инициативу в закон о гражданстве Молдовы

Документ предусматривает, что до 1 января 2028 года лица, не оформившие гражданство и документы, удостоверяющие личность, до достижения 18-летнего возраста, не будут подпадать под процедуру признания гражданства. Речь идет о гражданах, родившихся после 27 августа 1991 года, при условии что на момент их рождения хотя бы один из родителей являлся гражданином Республики Молдова.