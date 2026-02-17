Президент Беларуси Александр Лукашенко шокировал реальной цифрой падежа скота за год — 145 тысяч голов. Подробности сообщает пресс-служба президента.
Александр Лукашенко отметил, что на фоне хорошего урожая в стране в 2025 году общий результат сельского хозяйства составил чуть больше 100% (к уровню предыдущего года. — Ред.) и он ненамного лучше того, чем годом ранее.
Глава Беларуси уточнил, что сельскохозяйственные организации сработали с темпом 102,7%. Он подчеркнул, что курс на крупнотоварное хозяйство оказался в целом верным. По его словам, в стране выросло животноводство (речь идет о 103%), а также был обеспечен рекордный экспорт продуктов питания — 10 миллиардов долларов.
— Но неприемлемая ситуация с падежом (погибло 145 тысяч голов крупного рогатого скота. — Ред.), хроническая задолженность сельхозорганизаций смазывают эти итоговые результаты, — заявил президент.
Ранее Александр Лукашенко оценил ситуацию с падежом скота в Беларуси: «Это же моральное уродство».
Кроме того, Лукашенко возмутился масштабами падежа скота в Беларуси: «Кошмар, утром обсуждают, куда спрятать теленка и корову».
Тем временем президент озвучил проблемы Минпрома: «Все предприятия — в красной зоне».