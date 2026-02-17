Ричмонд
+3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко шокировал реальной цифрой падежа скота за год — 145 тысяч голов

Лукашенко вновь высказался о падеже скота в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко шокировал реальной цифрой падежа скота за год — 145 тысяч голов. Подробности сообщает пресс-служба президента.

Александр Лукашенко отметил, что на фоне хорошего урожая в стране в 2025 году общий результат сельского хозяйства составил чуть больше 100% (к уровню предыдущего года. — Ред.) и он ненамного лучше того, чем годом ранее.

Глава Беларуси уточнил, что сельскохозяйственные организации сработали с темпом 102,7%. Он подчеркнул, что курс на крупнотоварное хозяйство оказался в целом верным. По его словам, в стране выросло животноводство (речь идет о 103%), а также был обеспечен рекордный экспорт продуктов питания — 10 миллиардов долларов.

— Но неприемлемая ситуация с падежом (погибло 145 тысяч голов крупного рогатого скота. — Ред.), хроническая задолженность сельхозорганизаций смазывают эти итоговые результаты, — заявил президент.

Ранее Александр Лукашенко оценил ситуацию с падежом скота в Беларуси: «Это же моральное уродство».

Кроме того, Лукашенко возмутился масштабами падежа скота в Беларуси: «Кошмар, утром обсуждают, куда спрятать теленка и корову».

Тем временем президент озвучил проблемы Минпрома: «Все предприятия — в красной зоне».

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше