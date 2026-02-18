Россияне оценили риски прекращения последнего ядерного договора: результаты опроса Новостей Mail

68% участников опроса заявили, что знают, в чем заключалась суть ДСНВ (СНВ-III), еще 28% слышали о нем без подробностей. Лишь около 3% признались, что не знакомы с содержанием соглашения. Об истечении срока действия договора были осведомлены почти девять из десяти респондентов — 88%, что указывает на высокий уровень внимания к теме стратегической безопасности.