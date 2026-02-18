Россияне оценили риски прекращения последнего ядерного договора: результаты опроса Новостей Mail

Исследование проводилось среди читателей проекта Новости Mail
68% участников опроса заявили, что знают, в чем заключалась суть ДСНВ (СНВ-III), еще 28% слышали о нем без подробностей. Лишь около 3% признались, что не знакомы с содержанием соглашения. Об истечении срока действия договора были осведомлены почти девять из десяти респондентов — 88%, что указывает на высокий уровень внимания к теме стратегической безопасности.
Оценка влияния на отношения России и США
Отвечая на вопрос о последствиях для российско-американских отношений, 55% опрошенных считают, что прекращение действия договора приведет к ухудшению двустороннего диалога (20% ожидают существенного ухудшения, а 35% — скорее негативного эффекта). При этом 38% респондентов полагают, что заметных изменений не произойдет. Улучшения отношений ожидают менее 3% опрошенных.
Угроза интересам России
60% респондентов считают, что прекращение действия СНВ-III скорее угрожает интересам России, тогда как около 31% придерживаются противоположного мнения. Еще почти 10% затруднились с оценкой.
Новая гонка вооружений
Рост военного соперничества между странами вызывает опасения у большинства участников исследования. 52% россиян уверены, что риск новой гонки вооружений заметно возрастает, а 31% считают такой сценарий вероятным. Таким образом, свыше 80% респондентов допускают усиление конкуренции в сфере стратегических вооружений.
50% участников опроса поддержали курс на наращивание собственного ядерного потенциала РФ в связи с истечением ДСНВ. За достижение новых договоренностей с США выступили 31% респондентов, еще около 15% считают нужным временно придерживаться прежних ограничений даже без формального соглашения.
Россияне в целом скептически оценивают возможность сохранения прежних правил без заключения договора. 84% считают, что США скорее не будут соблюдать ядерные лимиты при отсутствии юридически обязывающего соглашения. Обратного мнения придерживаются около 11%.
Будущие договоренности о ядерных лимитах
Большинство участников опроса поддерживают включение других ядерных держав в новые договоренности об ограничении арсеналов. 54% считают, что будущие соглашения должны включать иные страны, еще 37% допускают их подключение после заключения двусторонних договоренностей между Россией и США. Лишь около 7% выступили за сохранение нынешнего формата.
Среди государств, которые, по мнению участников опроса, следует включить в будущие договоренности, помимо России и США, респонденты чаще всего выбирали Францию (68%), Великобританию (67%) и Китай (66%). Более половины участников также указали Израиль (57%). Почти каждый второй назвал Индию (48%), Пакистан (45%) и КНДР (44%). Свой вариант страны предложили 6%, еще 5% затруднились с ответом. Поскольку в этом вопросе можно было выбрать несколько вариантов, суммы долей превышают 100%.