Лукашенко заявил о росте дефектности «Белкоммунмаша» на 40%

Лукашенко сказал о ситуации с предприятием «Белкоммунмаш».

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о росте дефектности «Белкоммунмаша» на 40%. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Глава государства, заслушивая отчет правительства за 2025 год, сделал акцент на продолжении работы над качеством производимой продукции. Тем более, что в стране и далее продолжается пятилетка качества.

— Сколько лет работали над развитием электротранспорта, реализовали целую программу, — отметил Александр Лукашенко.

Глава Беларуси обратил внимание, что каждый год есть жалобы на дефекты, а также пачки рекламаций:

— В прошлом году у «Белкоммунмаша» по всем регионам продаж дефектность увеличилась почти на 40%.

По словам президента, не лучше ситуация и на «Гомсельмаше», где разные причины отказов у каждого второго гарантийного комбайна.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко озвучил проблемы Минпрома: «Все предприятия — в красной зоне».

Ранее Лукашенко шокировал реальной цифрой падежа скота за год — 145 тысяч голов.

Кроме того, глава государства назвал тему номер один, которая волнует белорусов.

