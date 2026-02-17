Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о росте дефектности «Белкоммунмаша» на 40%. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Глава государства, заслушивая отчет правительства за 2025 год, сделал акцент на продолжении работы над качеством производимой продукции. Тем более, что в стране и далее продолжается пятилетка качества.
— Сколько лет работали над развитием электротранспорта, реализовали целую программу, — отметил Александр Лукашенко.
Глава Беларуси обратил внимание, что каждый год есть жалобы на дефекты, а также пачки рекламаций:
— В прошлом году у «Белкоммунмаша» по всем регионам продаж дефектность увеличилась почти на 40%.
По словам президента, не лучше ситуация и на «Гомсельмаше», где разные причины отказов у каждого второго гарантийного комбайна.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко озвучил проблемы Минпрома: «Все предприятия — в красной зоне».
Ранее Лукашенко шокировал реальной цифрой падежа скота за год — 145 тысяч голов.
Кроме того, глава государства назвал тему номер один, которая волнует белорусов.