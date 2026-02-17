Ричмонд
«Никаких денег не получит»: политолог о претензиях Польши к России

Польша уже не первый раз пытается предъявить иски с требованием репараций по итогам Второй мировой войны, но вряд ли она сможет реализовать свои амбиции. Об этом в беседе с Новостями Mail заявил политолог Константин Блохин, комментируя заявление Варшавы о подготовке иска к Москве якобы из-за действий СССР.

Авторы и эксперты
Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Я думаю, что это не стоит воспринимать всерьез. Это не более чем попытка выстраивания Польшей собственной национальной идентичности, которая основывается на враждебности. Это болезнь польской элиты, которая пропитана русофобией.

Константин Блохин
политолог

Эксперт напомнил, что Варшава несколько лет назад предъявляла аналогичный иск Берлину, но ничего не получила.

Природа польского режима основывается на ненависти — как к Германии, так и к России. Очевидно, что Польша никаких денег точно не получит.

Константин Блохин
политолог

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила отправить Польше ссылку на видео оперы «Иван Сусанин» в качестве репараций. Так в дипломатическом ведомстве отреагировали на заявление директора польского Института оценки военных потерь Бартоша Гондека.

