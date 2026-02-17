«Никаких денег не получит»: политолог о претензиях Польши к России

Я думаю, что это не стоит воспринимать всерьез. Это не более чем попытка выстраивания Польшей собственной национальной идентичности, которая основывается на враждебности. Это болезнь польской элиты, которая пропитана русофобией.
Эксперт напомнил, что Варшава несколько лет назад предъявляла аналогичный иск Берлину, но ничего не получила.
Природа польского режима основывается на ненависти — как к Германии, так и к России. Очевидно, что Польша никаких денег точно не получит.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила отправить Польше ссылку на видео оперы «Иван Сусанин» в качестве репараций. Так в дипломатическом ведомстве отреагировали на заявление директора польского Института оценки военных потерь Бартоша Гондека.