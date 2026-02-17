«Никаких денег не получит»: политолог о претензиях Польши к России

Польша уже не первый раз пытается предъявить иски с требованием репараций по итогам Второй мировой войны, но вряд ли она сможет реализовать свои амбиции. Об этом в беседе с Новостями Mail заявил политолог Константин Блохин, комментируя заявление Варшавы о подготовке иска к Москве якобы из-за действий СССР.