В Тбилиси призвали ЕС смириться с независимой политикой Грузии

Глава государства подчеркнул, что с началом конфликта на Украине, «европейская бюрократия грубо вмешивается во внутренние дела Грузии, руководствуясь двойными стандартами».
«Но им придется смириться с тем, что Грузия независимое, суверенное и достойное государство», — сказал Кавелашвили.
Генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе до этого отмечал, что спустя год после отказа от просьб, касающихся переговоров о вступлении в ЕС, республика значительно укрепила свой суверенитет и «показала всему миру, что грузинскому государству не следует грозить пальчиком».