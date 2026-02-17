Андрей Саносян покидает должность заместителя губернатора Нижегородской области

«Андрей Саносян координировал в правительстве блок реального сектора экономики в очень непростой период: пандемия, санкционное давление. Но в то же время последнее пятилетие стало периодом активного роста промышленности, сельского хозяйства, науки, фундаментальной модернизации нашей работы с инвесторами. Благодарю Андрея Григорьевича за продуктивную работу по этим и другим направлениям, за вклад в те победы, которыми регион сегодня по-настоящему гордится. Во многом благодаря его личной вовлеченности Нижегородская область поднялась на вторую строчку в рейтинге состояния инвестиционного климата в России. Андрей Саносян остается в региональной команде в качестве моего советника и продолжит участвовать в реализации важных проектов в новом статусе», — прокомментировал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.