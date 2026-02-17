Андрей Саносян покидает должность заместителя губернатора Нижегородской области

Андрей Саносян покинет пост заместителя губернатора Нижегородской области 19 февраля, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Он перейдет на руководящую должность в холдинг, объединяющий предприятия химической промышленности.
Курировать работу заместителей председателя правительства Екатерины Солнцевой и Дмитрия Старостина, а также министерств и ведомств, которые входят в блок Андрея Саносяна, будет заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.
«Андрей Саносян координировал в правительстве блок реального сектора экономики в очень непростой период: пандемия, санкционное давление. Но в то же время последнее пятилетие стало периодом активного роста промышленности, сельского хозяйства, науки, фундаментальной модернизации нашей работы с инвесторами. Благодарю Андрея Григорьевича за продуктивную работу по этим и другим направлениям, за вклад в те победы, которыми регион сегодня по-настоящему гордится. Во многом благодаря его личной вовлеченности Нижегородская область поднялась на вторую строчку в рейтинге состояния инвестиционного климата в России. Андрей Саносян остается в региональной команде в качестве моего советника и продолжит участвовать в реализации важных проектов в новом статусе», — прокомментировал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Справка:
Андрей Саносян начал работу в Нижегородской области в 2019 году в должности руководителя Нижегородского НОЦ. В 2020 году перешел на работу в правительство на должность заместителя губернатора, где приступил к координации работы министерства промышленности, торговли и предпринимательства региона, министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов, Корпорации развития, комитета ветеринарии Нижегородской области, Нижегородского НОЦ и других структур.