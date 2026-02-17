Уитакер оценил возможность второго удара США по Ирану

«Однажды он уже уничтожил их ядерную программу операцией “Полуночный молот”, и, безусловно, эта угроза сохраняется, пока армада находится очень близко к этому региону. В данном случае все решения принимает президент Трамп, но он готов предоставить дипломатии шанс и решить проблему мирным путем. Если это не сработает, то, как он (Трамп — ред) говорил, это станет очень плохим днем для Ирана», — сказал Уитакер в эфире Fox News.
Ранее Трамп заявил, что «огромная армада» направляется в сторону Ирана, выразив надежду, что Тегеран согласится сесть за стол переговоров и заключить «справедливую и равноправную» сделку, предполагающую полный отказ от ядерного оружия. Американский лидер напомнил, что в июне 2025 года США нанесли удары по иранским ядерным объектам в рамках операции «Полуночный молот» (Midnight Hammer), заявив, что «следующая атака будет еще хуже», и призвал «не дать этому случиться».