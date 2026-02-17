Президент Беларуси Александр Лукашенко ответил на предложение расформировать Министерство ЖКХ. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».
Александр Лукашенко обратил внимание, что готов рассмотреть предложения премьер-министра Александра Турчина, которые связаны с оптимизацией системы государственных органов. Однако, заметил он, важно четко понимать, что именно подобное даст с точки зрения роста экспорта, экономии затрат, наполнения бюджета.
— Ну, например, в который раз, как только премьер новый, предлагают министерство ЖКХ ликвидировать, объединить строительство, жилищно-коммунальное хозяйство и так далее (речь идет про Министерство архитектуры и строительства. — Ред.). Я не против, но что это даст? В этом несчастном ЖКХ 33 человека, — заметил глава Беларуси.
Лукашенко заметил, что основные жалобы поступают от белорусов именно на ЖКХ:
— Так может не торопиться? Но главное не в этом. Главное, — что нам это даст? Вот мы «зарежем» министра и 33 человека. Ну включим их куда-то, скинем. Может что-то и даст.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал избавиться от блатных мест для отставных чиновников: «Сотни бюджетных присосок».
Кроме того, Лукашенко раскритиковал чиновников, собирающих толпы пенсионеров под кабинетами.
Тем временем глава государства высказался о состоянии дорог в Беларуси: «Еду — корыто, потом дождик, и получился барьер “железобетонный”.