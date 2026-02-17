Ричмонд
Франция, Британия и ФРГ наблюдают в Женеве за переговорами по Украине

ЖЕНЕВА, 17 фев — РИА Новости. Представители Франции, Великобритании, ФРГ и Италии наблюдают в Женеве за новым раундом переговоров по Украине, заявил РИА Новости источник.

«Германия, Франция, Великобритания, Италия наблюдают за работой третьей переговорной сессии, которая проходит после двух первых, состоявшихся в Абу-Даби», — сообщил агентству источник.

Новый раунд переговоров между РФ, США и Украиной по вопросам украинского урегулирования проходит в Женеве 17—18 февраля на площадке отеля InterContinental Geneva.

Женева — один из самых известных населенных пунктов Европы. Исторически город стал символом нейтралитета, мирных переговоров и глобального сотрудничества, ведь именно в Женеве регулярно принимают международные саммиты, встречи лидеров государств и переговоры по ключевым вопросам безопасности.
