Франция, Британия и ФРГ наблюдают в Женеве за переговорами по Украине

«Германия, Франция, Великобритания, Италия наблюдают за работой третьей переговорной сессии, которая проходит после двух первых, состоявшихся в Абу-Даби», — сообщил агентству источник.
Новый раунд переговоров между РФ, США и Украиной по вопросам украинского урегулирования проходит в Женеве
Узнать больше по теме
Женева: дипломатическая столица мира и площадка для мирных переговоров
Женева — один из самых известных населенных пунктов Европы. Исторически город стал символом нейтралитета, мирных переговоров и глобального сотрудничества, ведь именно в Женеве регулярно принимают международные саммиты, встречи лидеров государств и переговоры по ключевым вопросам безопасности.Читать дальше