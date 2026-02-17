Ричмонд
Европейские советники могут встретиться с командами США и Украины в Женеве

ЖЕНЕВА, 17 фев — РИА Новости. Переговоры советников по национальной безопасности Франции, Британии, Германии и Италии могут пройти во вторник на полях встречи по Украине в Женеве, заявил РИА Новости источник.

Источник: © РИА Новости

«Сегодня на полях переговоров запланированы переговоры между советниками по национальной безопасности и делегациями Украины и США», — сказал агентству источник, комментируя наблюдение представителей Франции, Великобритании, ФРГ и Италии за переговорами в Женеве.

Новый раунд переговоров между РФ, США и Украиной по вопросам украинского урегулирования проходит в Женеве 17—18 февраля на площадке отеля InterContinental Geneva.

Ранее источник РИА Новости сообщал, что делегация Великобритании в Женеве попытается получить информацию об итогах переговоров по Украине.

