Европейские советники могут встретиться с командами США и Украины в Женеве

«Сегодня на полях переговоров запланированы переговоры между советниками по национальной безопасности и делегациями Украины и США», — сказал агентству источник, комментируя наблюдение представителей Франции, Великобритании, ФРГ и Италии за переговорами в Женеве.
Новый раунд переговоров между РФ, США и Украиной по вопросам украинского урегулирования проходит в Женеве
Ранее источник РИА Новости сообщал, что делегация Великобритании в Женеве попытается получить информацию об итогах переговоров по Украине.