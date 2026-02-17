WSJ узнала, что Иран выразил США готовность передать уран России

Тегеран выразил готовность приостановить обогащение урана на срок до трех лет, утверждают собеседники газеты.
Иранские и американские переговорщики провели встречу 17 февраля в Женеве. Кроме того, иранские делегаты встретились с гендиректором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси.
Материал дополняется.
