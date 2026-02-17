WSJ узнала, что Иран выразил США готовность передать уран России

Делегация Ирана на переговорах с США выразила готовность приостановить обогащение урана, передать часть своих запасов другой стране, например, в Россию, и начать деловые отношения с американской стороной. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди иранских и американских дипломатов.