Лукашенко сравнил зарплаты по 1100 рублей на руки с узаконенным рабством

Президент поручил чиновникам изучить ситуацию на данных 150 предприятиях и, где это возможно, перевести людей в другие организации. Лукашенко также предупредил, что не нужно рассказывать о том, что чего-то и где-то не хватает. По его словам, в стране всего хватает, «если бы была дисциплина и организация труда».