Лукашенко сравнил зарплаты по 1100 рублей на руки с узаконенным рабством

Лукашенко высказался о зарплатах по 1100 рублей на руки в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко сравнил зарплаты по 1100 рублей на руки с узаконенным рабством. Подробности приводит пресс-служба президента.

Глава Беларуси обратил внимание, что в стране есть организации, где белорусы с трудом зарабатывают полторы минимальные зарплаты, то есть после вычета налога это примерно 1100 рублей. Он отметил, что подобных организаций по Беларуси около 150 (среди них строительные компании, поликлиника, образовательные центры) и в них занято 7000 человек.

— Как расценивать данный факт? Что это низкоквалифицированный труд, узаконенное рабство или уход от налогов и зарплата в конверте? — спросил Александр Лукашенко.

Президент поручил чиновникам изучить ситуацию на данных 150 предприятиях и, где это возможно, перевести людей в другие организации. Лукашенко также предупредил, что не нужно рассказывать о том, что чего-то и где-то не хватает. По его словам, в стране всего хватает, «если бы была дисциплина и организация труда».

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о росте дефектности «Белкоммунмаша» на 40%.

Тем временем основатель Marko показал, какую пару обуви постоянно носит и хвалит Александр Лукашенко — она уже серийная.

Кстати, Лукашенко сказал избавиться от блатных мест для отставных чиновников: «Сотни бюджетных присосок».

