Президент Беларуси Александр Лукашенко сравнил зарплаты по 1100 рублей на руки с узаконенным рабством. Подробности приводит пресс-служба президента.
Глава Беларуси обратил внимание, что в стране есть организации, где белорусы с трудом зарабатывают полторы минимальные зарплаты, то есть после вычета налога это примерно 1100 рублей. Он отметил, что подобных организаций по Беларуси около 150 (среди них строительные компании, поликлиника, образовательные центры) и в них занято 7000 человек.
— Как расценивать данный факт? Что это низкоквалифицированный труд, узаконенное рабство или уход от налогов и зарплата в конверте? — спросил Александр Лукашенко.
Президент поручил чиновникам изучить ситуацию на данных 150 предприятиях и, где это возможно, перевести людей в другие организации. Лукашенко также предупредил, что не нужно рассказывать о том, что чего-то и где-то не хватает. По его словам, в стране всего хватает, «если бы была дисциплина и организация труда».
