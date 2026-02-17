Ричмонд
«Начало рабочего дня в 9 часов утра, а конец — по усмотрению руководителя»: Правительство Молдовы дало рекомендации в связи с «оранжевым» кодом из-за снегопада

Премьер Мунтяну объявил о решениях, принятых в связи с желтым и оранжевым кодом из-за снегопадов и сильного ветра.

— Министерства, центральные административные органы и другие учреждения в целях разгрузки дорог в часы пик и снижения риска аварий изменят график работы на этот день, начав работу в 9:00. Окончание рабочего дня, а также возможность для некоторых категорий сотрудников работать удаленно будут определяться руководителями учреждений в зависимости от необходимости.

— Генипекторат по чрезвычайным ситуациям и Национальная армия будут оказывать поддержку местным органам власти по запросу на наиболее пострадавших или опасных участках, в том числе для обеспечения доступа к критически важным объектам и защиты населения.

— Местные органы власти на основе анализа ситуации на месте совместно с управляемыми ими учебными заведениями примут решение о возможности дистанционного обучения 18 февраля.

— Основные учреждения, отвечающие за управление кризисными ситуациями, обязали активировать оперативные протоколы и представлять планы действий в чрезвычайных ситуациях.