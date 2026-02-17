«Начало рабочего дня в 9 часов утра, а конец — по усмотрению руководителя»: Правительство Молдовы дало рекомендации в связи с «оранжевым» кодом из-за снегопада

— Министерства, центральные административные органы и другие учреждения в целях разгрузки дорог в часы пик и снижения риска аварий изменят график работы на этот день, начав работу в 9:00. Окончание рабочего дня, а также возможность для некоторых категорий сотрудников работать удаленно будут определяться руководителями учреждений в зависимости от необходимости.