«Начало рабочего дня в 9 часов утра, а конец — по усмотрению руководителя»: Правительство Молдовы дало рекомендации в связи с «оранжевым» кодом из-за снегопада

— Министерства, центральные административные органы и другие учреждения в целях разгрузки дорог в часы пик и снижения риска аварий изменят график работы на этот день, начав работу в 9:00. Окончание рабочего дня, а также возможность для некоторых категорий сотрудников работать удаленно будут определяться руководителями учреждений в зависимости от необходимости.
— Генипекторат по чрезвычайным ситуациям и Национальная армия будут оказывать поддержку местным органам власти по запросу на наиболее пострадавших или опасных участках, в том числе для обеспечения доступа к критически важным объектам и защиты населения.
— Местные органы власти на основе анализа ситуации на месте совместно с управляемыми ими учебными заведениями примут решение о возможности дистанционного обучения 18 февраля.
— Основные учреждения, отвечающие за управление кризисными ситуациями, обязали активировать оперативные протоколы и представлять планы действий в чрезвычайных ситуациях.