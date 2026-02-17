В Госдепе не подтвердили сообщения о договоренностях с РФ соблюдать ДСНВ

5 февраля Axios сообщил со ссылкой на источники, что после переговоров в Абу-Даби США и Россия согласились соблюдать условия ДСНВ еще минимум шесть месяцев. В это время будут идти дискуссии о потенциальном новом соглашении. В тот же день пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что не знает о временных соглашениях США и России.