Трехсторонние переговоры по Украине в Женеве длятся уже более трех часов

Как утверждают итальянские дипломатические источники, также планируется встреча делегаций США и Украины с представителями Италии, Великобритании, Германии и Франции.

Источник: РИА "Новости"

ЖЕНЕВА, 17 февраля. /ТАСС/. Трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию с участием России, США и Украины продолжаются в Женеве уже более трех часов, передает корреспондент ТАСС.

Консультации начались в 13:56 по местному времени (15:56 мск). Они проходят в отеле InterContinental. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский.

Как утверждают итальянские дипломатические источники, представители Италии, Великобритании, Германии и Франции также присутствуют в Женеве, и в кулуарах запланирована встреча между советниками по национальной безопасности этих стран с американской и украинской делегациями.

