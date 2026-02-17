Трехсторонние переговоры по Украине в Женеве длятся уже более трех часов

ЖЕНЕВА, 17 февраля. /ТАСС/. Трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию с участием России, США и Украины продолжаются в Женеве уже более трех часов, передает корреспондент ТАСС.
Консультации начались в 13:56 по местному времени (15:56 мск). Они проходят в отеле InterContinental. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский.
Как утверждают итальянские дипломатические источники, представители Италии, Великобритании, Германии и Франции также присутствуют в Женеве, и в кулуарах запланирована встреча между советниками по национальной безопасности этих стран с американской и украинской делегациями.