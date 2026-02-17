Ричмонд
+4°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США назвали «впечатляющим» результат переговоров по Украине

Уступки, которых США удалось добиться от европейцев и украинцев в ходе переговоров, впечатляют. Об этом заявил бывший посол США в Польше Дэниел Фрид, передает CNN.

Источник: РИА "Новости"

«Пока что результаты впечатляют в отношении украинцев и европейцев [с позиции уступок, которых Вашингтону удалось добиться], и не впечатляют в отношении россиян, которые ничего не уступили», — отметил дипломат, не уточнив, о каких уступках идет речь.

По его словам, очевидно, что делегация США, в которую входят спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер, «наиболее эффективно использует свои дипломатические ресурсы».

17—18 февраля в Женеве проходит третий раунд переговоров делегаций США, России и Украины.

Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, на встрече будет обсуждаться «более широкий спектр вопросов», чем ранее, включая, «главные вопросы, которые касаются и территорий». Ключевым территориальный вопрос на переговорах в Женеве назвал и президент Украины Владимир Зеленский.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше