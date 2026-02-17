В США назвали «впечатляющим» результат переговоров по Украине

«Пока что результаты впечатляют в отношении украинцев и европейцев [с позиции уступок, которых Вашингтону удалось добиться], и не впечатляют в отношении россиян, которые ничего не уступили», — отметил дипломат, не уточнив, о каких уступках идет речь.