Semafor: Трамп затягивает голосование по американским санкциям против РФ

Американский президент Дональд Трамп затягивает проведение голосования по двухпартийному законопроекту, предусматривающему ужесточении санкций против российского энергетического сектора, утверждает semafor.com.
Как уточняется, речь идет об инициативе, подготовленной двумя представителями верхней палаты Конгресса США.
Авторы публикации заявили, что Трамп затягивает голосование из-за переговоров в Женеве, в рамках которых обсуждается урегулирование украинского кризиса.
