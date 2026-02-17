Ричмонд
Мексика отказалась присоединиться к Совету мира по Газе

МЕХИКО, 17 фев — РИА Новости. Мексика отказалась от полноценного участия в созданном по инициативе США «Совете мира» и примет участие в его работе только в качестве наблюдателя, заявила президент страны Клаудия Шейнбаум.

Источник: © РИА Новости

«Мы направили официальное сообщение. В нем говорится, что мы признаем стремление к миру в любом формате, который открывается, но когда речь идет о мире на Ближнем Востоке и о Палестине, учитывая, что мы признаем Палестину как государство, важно участие обоих государств — Израиля и Палестины, а это не предусмотрено во встрече», — сказала Шейнбаум на пресс-конференции.

По словам главы государства, Мексике было предложено присоединиться к инициативе либо как участнику, либо в статусе наблюдателя. Совместно с МИД было принято решение отправить на первую встречу посла Мексики при ООН Эктора Васконселоса в статусе наблюдателя.

«Совет мира» создан по инициативе президента США Дональда Трампа. Первый саммит совета состоится в Институте мира США и будет посвящен вопросам восстановления и оказания гуманитарной помощи сектору Газа, обеспечению мира и стабильности в этом регионе.

США заявляли о намерении привлечь к работе около 35 стран, включая регионы Латинской Америки и Ближнего Востока.

