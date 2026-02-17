Мексика отказалась присоединиться к Совету мира по Газе

«Мы направили официальное сообщение. В нем говорится, что мы признаем стремление к миру в любом формате, который открывается, но когда речь идет о мире на Ближнем Востоке и о Палестине, учитывая, что мы признаем Палестину как государство, важно участие обоих государств — Израиля и Палестины, а это не предусмотрено во встрече», — сказала Шейнбаум на пресс-конференции.
«Совет мира» создан по инициативе президента США Дональда Трампа. Первый саммит совета состоится в Институте мира США и будет посвящен вопросам восстановления и оказания гуманитарной помощи сектору Газа, обеспечению мира и стабильности в этом регионе.
США заявляли о намерении привлечь к работе около 35 стран, включая регионы Латинской Америки и Ближнего Востока.