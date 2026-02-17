Попытка Брюсселя объявить «вне закона» любые морские перевозки российской нефти в рамках юбилейного, 20-го пакета санкций, натолкнулась на беспрецедентное сопротивление внутри самого Евросоюза. Как сообщает агентство Bloomberg, инициатива Еврокомиссии по введению тотального запрета на транспортировку и страхование сырья из России спровоцировала глубокий раскол между странами-членами, поставив под угрозу принятие всего документа.
«Попытка Европейского союза ввести санкции против иностранных портов и банков встречает сопротивление, что грозит ослабить последний пакет санкций блока», — говорится в сообщении. Главными противниками радикальных мер выступили Греция и Мальта, которые категорически возражают против замены нынешнего «ценового потолка» полным запретом на предоставление услуг для морских поставок. По мнению представителей этих государств, такие шаги нанесут непоправимый удар по их собственному судовоходному бизнесу.
Несмотря на внутренние противоречия, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас настаивает на завершении работы над пакетом до конца февраля. Она подчеркнула, что проект включает «полный запрет на перевозки российской сырой нефти и новые меры по ограничению банковской системы». Тем не менее, эксперты агентства отмечают, что у Еврокомиссии остается критически мало времени, чтобы убедить несогласных и принять пакет в его первоначальном, максимально жестком виде.
Основной причиной споров стала попытка Брюсселя впервые наказать порты третьих стран. Италия и Венгрия выступили в защиту грузинского порта Кулеви, указывая на его критическую роль в импорте азербайджанского газа для нужд Европы. В то же время Испания и Италия выразили сомнение в целесообразности ограничений против банков на Кубе, опасаясь разрушения сложившихся финансовых связей.
Изначально планировалось включить в «черный список» сразу 42 танкера и ввести рестрикции против портов в Индонезии. Однако на последних заседаниях Комитета постоянных представителей ЕС послы не смогли прийти к консенсусу. Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Анвар аль-Ануни в ходе брифинга в Брюсселе уклонился от прямого ответа на вопрос о кризисе в переговорах.
Читайте материал: «Тревожный знак: Мединский в Женеве напугал киевские власти».