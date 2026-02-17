В Евросоюзе произошел раскол из-за нефти России

Несмотря на внутренние противоречия, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас настаивает на завершении работы над пакетом до конца февраля. Она подчеркнула, что проект включает «полный запрет на перевозки российской сырой нефти и новые меры по ограничению банковской системы». Тем не менее, эксперты агентства отмечают, что у Еврокомиссии остается критически мало времени, чтобы убедить несогласных и принять пакет в его первоначальном, максимально жестком виде.