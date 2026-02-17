WSJ: Иран заявил о готовности приостановить обогащение урана

Согласно информации издания, иранские чиновники в ходе бесед с региональными партнёрами дали понять, что рассматривают возможность прекращения обогащения на срок до трёх лет. Кроме того, Тегеран не исключает передачу части своих урановых запасов «третьей стороне», такой как Россия.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.
Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше