WSJ: Иран заявил о готовности приостановить обогащение урана

Иранские власти выразили готовность приостановить обогащение урана и вывезти часть его запасов за пределы страны. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal, ссылаясь на дипломатические источники.

Источник: Life.ru

Согласно информации издания, иранские чиновники в ходе бесед с региональными партнёрами дали понять, что рассматривают возможность прекращения обогащения на срок до трёх лет. Кроме того, Тегеран не исключает передачу части своих урановых запасов «третьей стороне», такой как Россия.

Ранее глава иранского МИД Аббас Арагчи заявил, что Иран и США смогли прийти к взаимопониманию по некоторым аспектам ядерной программы. Достигнутые договорённости, как ожидается, станут частью будущего соглашения.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

