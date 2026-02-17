WSJ: Иран заявил о готовности приостановить обогащение урана

Согласно информации издания, иранские чиновники в ходе бесед с региональными партнёрами дали понять, что рассматривают возможность прекращения обогащения на срок до трёх лет. Кроме того, Тегеран не исключает передачу части своих урановых запасов «третьей стороне», такой как Россия.