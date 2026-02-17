Ричмонд
США за сутки перебросили к Ирану более 50 истребителей

США за последние 24 часа перебросили на Ближний Восток свыше 50 истребителей F-35, F-22 и F-16. Об этом пишет Axios со ссылкой на источник среди американских чиновников и сведения из открытых источников.

Источник: РИА "Новости"

Во вторник, 17 февраля, в Женеве завершился раунд американо-иранских переговоров. По словам оманского министра иностранных дел, встреча завершилась «значительным прогрессом в определении общих целей и соответствующих технических вопросов».

Американский чиновник сообщил Axios, что стороны добились прогресса, но предстоит обсудить еще множество деталей. Иран пообещал выступить с подробным предложением к США в течение двух недель, сказал собеседник издания. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи сообщил, что обе стороны договорились поработать над проектами потенциального соглашения, обменяться наработками и определить дату следующего раунда переговоров.

Материал дополняется.

