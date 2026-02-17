США за сутки перебросили к Ирану более 50 истребителей

Во вторник, 17 февраля, в Женеве завершился раунд американо-иранских переговоров. По словам оманского министра иностранных дел, встреча завершилась «значительным прогрессом в определении общих целей и соответствующих технических вопросов».
Американский чиновник сообщил Axios, что стороны добились прогресса, но предстоит обсудить еще множество деталей. Иран пообещал выступить с подробным предложением к США в течение двух недель, сказал собеседник издания. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи сообщил, что обе стороны договорились поработать над проектами потенциального соглашения, обменяться наработками и определить дату следующего раунда переговоров.
