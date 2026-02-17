Ричмонд
Axios: Иран обязался предоставить США предложения в ближайшие две недели

Как утверждает издание Axios, Иран в ходе переговоров с США в Женеве заявил о готовности подготовить детальные предложения по устранению разногласий.

Как утверждает издание Axios, Иран в ходе переговоров с США в Женеве заявил о готовности подготовить детальные предложения по устранению разногласий. Представить соответствующие предложения планируется в ближайшие две недели.

Акции протеста в Иране проходили в декабре и январе. СМИ утверждали, что протестующие захватили два города. С 8 января акции стали еще масштабнее, а власти ограничили в стране Интернет. Сообщалось о жертвах как среди протестующих, так и среди представителей силовых ведомств. Трамп потребовал от иранского руководства не убивать протестующих и заявил, что в противном случае США могут вмешаться. Впоследствии СМИ утверждали, что удары по Ирану рассматривались американским руководством, но были отвергнуты.

Позже Трамп заявил, что «огромная армада» приближается к Ирану, и предложил иранскому руководству сесть за стол переговоров.

17 февраля в Женеве проходят переговоры между Ираном и США по иранскому ядерному досье.

Читайте материал «Багаи: МАГАТЭ должно играть важную роль в соглашении между США и Ираном по атому».

